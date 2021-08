Gdańsk: Brabank zaprasza na dni otwarte inwestycji nad Motławą. W sobotę będzie można ją zobaczyć od środka

Brabank to ekskluzywny kompleks mieszkalno-usługowy zlokalizowany w historycznym centrum Gdańska, nad rzeką Motławą. Inwestycja została zrealizowana przez trójmiejskiego dewelopera Invest Komfort, specjalizującego się w nadmorskich nieruchomościach premium, natomiast jej projekt powstał w renomowanej pracowni Kwadrat. Nota bene tej samej, która zaprojektowala monumentalny gmach Muzeum II Wojny Światowej. To sprawiło, że całość stanowi harmonijną, stylową całość.

To zdecydowanie jedna z najciekawszych gdańskich lokalizacji, bogata w niepowtarzalne widoki. Z tarasów Brabanku można podziwiać imponującą panoramę zarówno na tęczęść historycznego Głównego Miasta, którą odbudowano w latach 50. i 60. minionego wieku, jak i na najnowsze inwestycja rzecznego gdańskiego waterfrontu nad Motławą.