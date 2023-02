Gdańsk. Bloki i falowce w dzielnicy Przymorze mają już 50 lat. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak powstawały!

Należy wspomnieć, że w tym czasie ul. Śląska była nieutwardzona, a jedynym środkiem komunikacji była odległa linia kolejki elektrycznej. Długo brnęliśmy w kałużach błota i chodziliśmy po bezdrożach, nie istniały tu drogi dojazdowe, a te co były, były w takim stanie, że nawet taksówkarze nie chcieli jechać i nieraz trzeba było z dzieckiem na ręku i zakupami iść do domu, a ten dom był tak daleko, ale był, choć chciało się by był piękny, wygodny, otoczony zielenią i kwiatami - wspominała z okazji 20-lecia PSM „Przymorze" Janina Wyrzykowska, wieloletnia działaczka Rady Spółdzielni PSM „Przymorze". O sklepach trudno było nawet marzyć.