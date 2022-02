Gdańsk: Akcja "Prędkość". Policjanci ruchu drogowego w ramach akcji skontrolowali w trzy dni 129 kierujących!

Kolejne dwie osoby pod wpływem alkoholu spowodowały kolizje na ulicach Podwale Staromiejskie oraz Marynarki Polskiej. Obie sytuacje miały miejsce w niedzielę (20 lutego). Pierwszym z nich był 22-letni kierujący jaguarem, który uderzył w jadący przed nim samochód marki Toyota. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila. W drugim zdarzeniu do kolizji doprowadził 43-letni obywatel Litwy. Ten pijany również nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Po badaniu wyszło, że sprawca ma 1,4 promila.

Jedną z głównych antybohaterek była 32-letnia gdańszczanka, która nie ustąpiła pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu i wjechała w drugi samochód. Kobieta chciała uciec z miejsca zdarzenia, jednak poszkodowany szybko jej to uniemożliwił. Po przybyciu policji na miejscu funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników kolizji. Okazało się, że kobieta ma ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi przewieźli gdańszczankę na pobliski komisariat.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Jak podaje policja, za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także utrata uprawnień do kierowania oraz wysoka grzywna. Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna, a także utrata uprawnień do kierowania grozi za spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.