Gdańsk: 78-letni kierowca potrącił 75-latka na przejściu dla pieszych. Jednemu zatrzymano prawo jazdy, a drugi trafił do szpitala 08.01.2022 Krzysztof Dunaj

Robert Wozniak/Polska Press

8 stycznia 2022 roku w Gdańsku na ulicy Gospody po godz. 13:00 doszło do potrącenia 75-latka przez samochód osobowy. Sytuacją zainteresowali się dzielnicowi z komisariatu na Przymorzu, którzy byli w pobliżu. Kiedy zobaczyli, że mężczyzna jest nieprzytomny, natychmiast przystąpili do resuscytacji do czasu przyjazdu karetki. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Natomiast 78-letnemu kierowcy, który potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych, policjanci elektronicznie zatrzymali prawo jazdy.