Gdańsk. 30-latek wylądował na lotnisku w Rębiechowie. Chwilę później był już w rękach strażników. Okazało się, że jest poszukiwany OPRAC.: Jakub Cyrzan

Do niecodziennego zdarzenia doszło w ostatnich dniach na gdańskim lotnisku. Podczas rutynowej kontroli okazało się, że 30-latek jest poszukiwany listem gończym. Po chwili był już w rękach służb. To nie jedyny w ostatnim czasie przypadek, gdy pasażerowie wpadają w ręce funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej... To spotkało 30-letniego mieszkańca województwa warmińsko-mazurskiego, 50-letniego obywatela Szwecji i 32-letniego Gruzina.