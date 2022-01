Gdańsk. 23-latek uciekał przed policją. Teraz grozi mu surowa kara

Gdańsk. 23-latek uciekał przed radiowozem. Grozi mu surowa kara

We wtorek, 11.01., podczas patrolu, policjanci z Gdańska na ul. Kłosowej zauważyli volkswagena golfa. Podejrzewali, że samochód pochodzi z kradzieży. Postanowili to sprawdzić. Gdy dali kierowcy sygnał do zatrzymania, ten, zamiast zastosować się do polecenia, zaczął uciekać.