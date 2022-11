Gdańsk. 13. edycja festiwalu Narracje 2022 na gdańskiej Przeróbce. Zobaczcie zdjęcia

- W haśle „byliśmy, jesteśmy, będziemy”, upamiętnionym przez stojący tu do niedawna głaz, dostrzegamy międzygatunkowy miks: działań człowieka w przeszłości, istniejącej dziś materii otoczenia oraz potencjału wszystkich istot, które się tu pojawią w przyszłości. EXPO to największe wystawy prezentujące dorobek krajów, miast, społeczności. Ich motywami przewodnimi są często wyzwania, którym zmuszeni jesteśmy stawić czoła. Zapraszamy zatem na EXPO Przeróbka! Spotkajmy się, by w tym, co niedoceniane i poboczne znaleźć olśniewające podpowiedzi – zapraszają kuratorki Emilia Orzechowska i Bogna Świątkowska.