Gdańsk. 12 maja rozpocznie się remont mola w Brzeźnie. To kolejny etap inwestycji

Gdański Ośrodek Sportu podaje, że 12 maja rozpocznie się kolejny etap remontu mola w Brzeźnie, który obejmie jego fragment od wejścia na długości 80 m. Zadanie będzie również polegało m.in. na wymianie elementów drewnianych - balustrad, poprzeczek oraz słupów. Wstępnie drugi etap potrwa do 14 czerwca br.

- Również teraz prace remontowe zostaną przeprowadzone w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ograniczyć możliwość korzystania z obiektu przez spacerowiczów - informuje Pawelec. - Wygrodzona zostanie naprzemiennie lewa oraz prawa strona górnego pokładu, gdzie będą się toczyły prace. To oznacza, że bez problemów będzie można dotrzeć do drugiej, wyremontowanej pod koniec 2021 roku części konstrukcji, a molo cały czas będzie otwarte dla odwiedzających.