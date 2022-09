Gdańsk. 10-lecie ogólnokrajowej akcji zbiórki krwi energetyków - "Kropelka Energii"

- Dzisiaj mamy jubileusz 10-lecia naszej działalności "Kropelka Energii". To jest inicjatywa, która została pobudzona do życia 8 sierpnia 2012 roku po to, aby właśnie wspierać przede wszystkim krajowy system krwiodawstwa, żeby w skuteczny sposób docierać do ludzi - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" prezes zarządu "Kropelka Energii", dr inż. Tomasz Rubanowicz. - W ciągu zaledwie 10 lat zebraliśmy 5 tysięcy donacji po 450 ml. To jest ponad 2,3 tysiące litrów krwi. Zachęcamy gorąco do udziału w naszych akcjach - w październiku będzie kolejna.