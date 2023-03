Gdańscy rowerzyści czekają na wielkie sprzątanie ścieżek po zimie

W 2022 roku, w ramach kampanii „Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska”, pokonano 2,5 mln km na rowerach. Projekt powstał, by motywować do wybierania jednośladów. Ale przedwiośnie to czas, kiedy mieszkańcy liczą na poprawę stanu ścieżek rowerowych - chodzi m.in. o zalegający piasek i śmieci. Pogoda się stabilizuje, drogi powinny być mechanicznie oczyszczone, nawierzchnia jezdni i krawężników umyta. Problem występuje na głównych ulicach (Grunwaldzka), ale też na pobocznych (Jaśkowa Dolina). Jakie plany ma Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku?