Gdańscy radni PiS przeciwko dofinansowaniu gminy Michałów. "Stajemy po stronie polskiej racji stanu"

Miasto Gdańsk chce przekazać 100 tys. złotych gminie Michałów

Radni Gdańska mają zająć się na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta kwestią przekazania 100 tys. złotych gminie Michałów. Samorząd ten graniczy z Białorusią. To właśnie tam od ponad roku gromadzą się osoby próbujące przekroczyć polską granicę. Służby graniczne po raz kolejny zauważyły napływ migrantów. Pieniądze, które chce przeznaczyć miasto Gdańsk, miałyby posłużyć władzom Michałowa do zakupu m.in samochodu, z którego organizacje pozarządowe chcą rozdawać posiłki osobom, przedostającym się do Polski.

