Gdańscy policjanci sami nagrali groźby przemocy i poniżanie. Rozpoczął się proces Jacek Wierciński

Nagrane przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku filmiki z poniżaniem, groźbami przemocy, a wręcz jej stosowaniem - to część materiału dowodowego dołączonego do aktu oskarżenia. Dziś byli już funkcjonariusze przez 3 lata, jako „prawdziwe psy gdańskie" rejestrować mieli swoje interwencje. W czwartek 26 sierpnia 2021 roku rozpoczął się proces m.in. za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych, ale też nielegalne posiadanie broni. Jeden z oskarżonych, którym grozi nawet 10 lat więzienia, twierdzi, że nie ma go na filmikach, drugi też nie przyznaje się do winy i przekonuje, że wyrwane z kontekstu fragmenty, w zemście, upubliczniła koleżanka z policji, z którą wcześniej łączyła go „intymna znajomość”.