„Gazeta Polska” ma zapłacić i przeprosić na okładce autorów zdjęć wykorzystanych w fotomontażu z uchodźcami. Wyrok jest prawomocny

Wcześniej fragment ustnego uzasadnienia orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku, jakie zapadło w I instancji w listopadzie 2020 roku, oraz treść przeprosin zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym radca prawny Tomasz Ejtminowicz, reprezentujący fotoreporterów.

– Dla osoby dotkniętej tragedią wojny znalezienie się na fotografii to nie atrakcja, chęć zdobycia sławy czy próżność. To obnażenie swojego cierpienia, uchodźczej upokarzającej codzienności i bezradności. Dla fotoreportera z kolei to trudna misja pokazania zła tego świata, aby poruszyć serca jego bogatszej i bardziej wpływowej części. W takich okolicznościach zdjęcie niesie ze sobą istotne dramatyczne przesłanie. Jego wykonaniu towarzyszy szczególna relacja pomiędzy twórcą a fotografowaną osobą. Dlatego sąd szczególnie negatywnie ocenia fotomontaż na okładce „Gazety Polskiej” wykonany nie tylko z naruszeniem zasad licencji, ale przede wszystkim w sposób stanowiący gwałt na przesłaniu zrobionych fotografii – mówiła cytowana sędzia Weronika Klawonn.