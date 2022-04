Gaz wróci do Łeby. Będzie go dostarczać PGNiG Marcin Kapela

Premier Mateusz Morawiecki wydał dziś decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, w tym Łeby, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami. Spółki Skarbu Państwa już przystąpiły do realizacji i, jak ogłosił burmistrz Łeby, Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła przejęcie do użytkowania całej sieci gazowniczej w Łebie. Gaz w Łebie dostarczyć ma PGNiG.