Garmin Rescue Heroes 2021. Podsumowanie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Morskim w Karwi

Jaka liczba zawodników wystartowała w tegorocznych Mistrzostwach Polski?

W tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w Ratownictwie Morskim wzięło udział blisko 70 zawodników.

Czy konkurencje różnią się od ubiegłorocznej edycji?

Konkurencje co roku są bardzo zbliżone. W zależności od lokalnych warunków, niektóre konkurencje są zamieniane ze względu na brak możliwości ich rozegrania.

Jacy, najlepsi ratownicy w konkurencjach damskich i męskich pojawili się w tym roku w Karwi?

Wśród pań były to m.in. Paulina Zatka (WSR), Anna Mrożewska (WOPR Sochaczew), Karolina Faszczewska (CKS Szczecin). Z panów to na pewno Adam Dubiel, Wojtek Kotowski, Filip Orłowski, Piotr Sikorski, Paweł Borycki.

Jakie emocje towarzyszą organizatorowi, który w trakcie wydarzenia musi je zatrzymać ze względu na bezpieczeństwo osoby, dla której część zawodników udała się z pomocą?

W takiej sytuacji organizatorzy, którzy również wywodzą się z ratownictwa wodnego, bez zastanowienia przerywają zawody i jeśli to jest możliwe, decydują o zadysponowaniu sił i środków do akcji ratowniczej. W sobotę zostaliśmy poinformowani o nastolatku, którego nakryła fala i już więcej nie było go widać. Po przybyciu na miejscu ratownicy z zawodów wraz z innymi służbami ratowniczymi zaczęli poszukiwania. Zawodnicy startujący w zawodach utworzyli łańcuch życia wraz z jednostkami motorowodnymi.