Garmin Półmaraton Gdańsk 2022. Bieg dla wytrzymałych ze startem i metą na stadionie w Gdańsku Letnicy [1-2 października 2022]

Zaplanowana na pierwszy weekend października impreza biegowa odbędzie się już po raz dziewiąty. Skierowana jest głównie do biegaczy amatorów, choć na listach startowych można znaleźć również wyczynowych zawodników. Tym razem podczas Półmaratonu Gdańsk na uczestników czeka wyjątkowa niespodzianka, oprócz klasycznej rywalizacji będzie można wystartować w czteroosobowej sztafecie, w której każda osoba będzie miała do pokonania ok. 5 km odcinek!

- Półmaraton Gdańsk to wielkie biegowe święto na ulicach Gdańska, w którym rokrocznie startują tysiące zawodników. To wielka radość, że po dwóch latach pandemii możemy wrócić do starej trasy półmaratonu oraz imprezy towarzyszącej – „Bieg na Piątkę” w ramach której rozegrana zostanie klasyfikacja dla firm pod nazwą „Firmowa Piątka” - mówi Rafał Zakrzewski, dyrektor zawodów.

Po dwóch latach nieobecności do półmaratonu dołączy więc popularny „Bieg na Piątkę”, podczas którego zostanie rozegrana klasyfikacja „Firmowa Piątka”. A to oddzielna klasyfikacja dla firm, które będą walczyły o miano najlepszego zespołu na dystansie 5 km. W ramach klasyfikacji „Firmowej Piątki” wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszego Teamu na dystansie 5 km. Do punktacji zalicza się sumę pięciu najlepszych czasów osób z danej firmy rywalizujących na dystansie 5 km. Dodatkowo każdy kolejny mężczyzna, z tej drużyny, który ukończy zawody pomniejsza czas łączny swojej firmy o jedną minutę, natomiast każda kolejna kobieta pomniejsza czas łączny o dwie minuty. Dzięki takiemu rozwiązaniu rywalizować można nie tylko wysokim poziomem sportowym, ale również liczbą zawodników w danej drużynie.