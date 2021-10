Garmin Półmaraton Gdańsk 2021. Gdynianin Daniel Formela rozdzielił na mecie braci Najmowiczów z Olsztyna ZDJĘCIA i WYNIKI

Garmin Półmaraton Gdańsk 3.10.2021 relacja

Dwie pętle po 10,55 km mieli do pokonania w niedzielny poranek biegacze, którzy stawili się na starcie zawodów Garmin Półmaraton Gdańsk. To impreza, która cieszy się od lat dużą popularnością ze względu na jej amatorski charakter. Na trasie nie brakuje znakomicie przygotowanych zawodników, ale większość stanowią ci, którzy starają się czerpać frajdę z biegania na świeżym powietrzu.

- Myślałem, że stając tutaj na starcie, spotkam się z dużo lepszymi biegaczami, niż ja. Myślałem, że będę biegł im "na plecach". Przy ustawieniu się na starcie zauważyłem, że z przodu stanąłem ja, mój brat oraz bardzo doświadczony duathlonista i triathlonista Daniel Formela. Wiedziałem, że bieg rozstrzygnie się pomiędzy nami i postanowiłem narzucić równe tempo. Do około 6-7 km biegliśmy razem z Danielem. Wiedziałem, że powrót na pętli będzie z wiatrem, więc od razu zaatakowałem zerwaniem tempa. Gdybym bieg równym tempem, a miał Daniela "na plecach", to mógłby to wykorzystać i na finiszu wyprzedzić. Moja taktyka okazała się dużo lepsza - powiedział nam na mecie zwycięzca Paweł Najmowicz.

Triathlonista z Olsztyna ma już za sobą sezon startowy, a teraz skupia się wyłącznie na biegach długodystansowych. - Zawody biegowe traktuję troszeczkę jako zabawę, a troszeczkę jako trening sprawdzający formę po okresie roztrenowania. Kilka biegów jeszcze przede mną, ale tylko w formie treningu. Nie nastawiam się na fajerwerki. Udało mi się pobić rekord życiowy, ponieważ mój wcześniejszy był z 2017 roku. Od tamtego czasu występowałem tylko w imprezach triathlonowych - dodał Paweł Najmowicz, który "na kresce" miał czas 1:12.10.