Gapowicze w Gdańsku - coraz więcej osób nie płaci za przejazdy komunikacją miejską

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że pomorscy gapowicze posiadają dług o łącznej wartości przekraczającej 9,6 mln złotych. Jak sytuacja wygląda w Gdańsku?

Według Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku liczba nałożonych opłat dodatkowych dla osób jeżdżących bez biletów od początku roku do końca sierpnia wyniosła 27 tysięcy. Od stycznia do końca kwietnia miesięczna średnia liczba wystawianych mandatów wyniosła 2319, a od maja do końca sierpnia 3701.

Opłata dodatkowa do maja wynosiła 220 złotych, a od czerwca 240. W okresie od stycznia do sierpnia wystawiono mandaty o łącznej kwocie 6 153 380 złotych.