Galopujące ceny to już nasz większy strach. A energia i gaz będą drożeć jeszcze bardziej

W sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

- Mamy do czynienia z najwyższą inflacją od 20 lat. I nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie tempo wzrostu cen wyhamowało. Kolejne miesiące przyniosą dalsze wzrosty inflacji, która już od ponad roku utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP - komentuje Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Rosnące ceny coraz bardziej niepokoją Polaków, mimo iż ich dochody rosną. Boimy się, że przyjdzie czas zaciskania pasa. Boimy się tego bardziej niż lockdownu czy problemów z dostępem do usług medycznych.

Przeszło połowa Polaków (56 proc.) obecnie najbardziej obawia się wzrostu cen - wynika z badania wykonanego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland. Widoczne to jest przede wszystkim w grupie respondentów z miast 200-499 tys. mieszkańców. Natomiast niemal co trzeci rodak boi się ponownego zamknięcia gospodarki. Tylko nieznacznie mniej odpowiedzi dotyczy ograniczonego dostępu do opieki medycznej. Z kolei najrzadziej wskazywanym niepokojem jest powrót do pracy zdalnej.