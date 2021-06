Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Poznaliśmy laureatów w kategorii Kreacje Artystyczne, Nadzieje oraz Mecenat Kultury

Pomorską Nagrodę Artystyczną przyznano po raz 22. Ku uciesze organizatorów, marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka oraz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, po rocznej przerwie gala finalizująca wydarzenie znów mogła odbyć się z udziałem muzyków, publiczności oraz zaproponowanych do uhonorowania artystów. Nominacje otrzymali przedstawiciele teatru, sztuk wizualnych, autorzy publikacji i muzycy, a także konserwatorka zabytków i organizator wydarzeń kulturalnych. W kategorii Kreacje Artystyczne nominowano 10 artystów, do Pomorskiej Nadziei Artystycznej – 3 i do miana Mecenasa Kultury – 3. Wybrano ich spośród 130 kandydatur.

Raz za treść, raz za formę

- Ub. rok był trudny, nie było gali i nie było również Wielkiej Pomorskiej Nagrody Artystycznej. W tym roku się to zmienia - zapowiedział prowadzący galę Władysław Zawistowski, dyrektor departamentu kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Dzięki zapowiedzi filmowej, szybko wyjaśniło się, że najbardziej prestiżowe wyróżnienie PNA trafi do rąk ikony trójmiejskiej sceny jazzowej, Przemka Dyakowskiego. Po pierwszych sekundach materiału, salę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zalały owacje. Nagrodzony wypowiadał się w samych superlatywach o młodych, pomorskich muzykach jazzowych, kilkukrotnie odnosząc się do obecnego na sali Emila Miszka, nagrodzonego podczas ubiegłorocznej edycji. Nie szczędził słów pochwał także pod adresem środowiska Akademii Muzycznej w Gdańsku.