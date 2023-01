Gala podsumowująca plebiscyt „Sportowa Osobowość Radia Gdańsk” za rok 2022 już w poniedziałek, 9 stycznia Rafał Rusiecki

Dziennikarze Radia Gdańsk wybiorą sportowe osobowości roku 2022 na Pomorzu pixabay.com

Sportowa Osobowość Radia Gdańsk oraz Osobowość akcji "Pomorze Biega i Pomaga 2022" to wyjątkowe wyróżnienia, jakie co roku wręczają nietuzinkowym postaciom związanym z Pomorzem dziennikarze gdańskiej rozgłośni. Radio Gdańsk wraca do plebiscytu w odnowionej formule. Gala zaplanowana została w Studiu Koncertowym im. Janusza Hajduna w poniedziałek, 9 stycznia 2023 roku o godz. 18.