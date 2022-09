Future Processing cumuje w Gdyni przy Łużyckiej. Zatrudni nawet 100 specjalistów

Future Processing (FP) specjalizujące się w rozwoju oprogramowania dla klientów biznesowych z całego świata. Ta polska firma to zdobywca wielu nagród, m.in. tytułu Top Developers Poland 2022 w rankingu Clutch czy Strategic Sourcing Awards 2021 w kategorii „Najlepsza odpowiedź firmy na COVID-19".

Działa od 22 lat, a Gdynia jest drugą, po Gliwicach, lokalizacją w Polsce. Na Pomorzu powstanie Delivery Center, które będzie świadczyło usługi dla całego obszaru nearshoringowego firmy.

- Wzmacnianie sektora IT w regionie to jeden z ważnych celów w rozwoju województwa pomorskiego jaki realizujemy m.in. w ramach samorządowej Inicjatywy Invest in Pomerania koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza. Napływ tak wyspecjalizowanych firm jak Future Processing pozwala nam budować konkurencyjność gospodarki regionu w oparciu o nowoczesne technologie i coraz ciekawszą ofertę rynku pracy w tym sektorze. Szczególnie cieszy nas, że to polski kapitał – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.