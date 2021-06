Fundacja "Łączy Nas Polska" pomoże pracownikom WOT. Nowa inicjatywa Natalii Nitek-Płażyńskiej

ROZMOWA Kara dla abp. Sławoja Leszka Głódzia. Generał Mirosław Różański: "Prezydent ma narzędzia do tego, aby odebrać mu stopień generalski"

- Prezydent jest osobą, która powinna strzec właściwych mianowań na stopnie generalskie. Powinna dbać o to, by generałami zostawały osoby tego godne, zasługujące na ten stopień pod względem merytorycznym i etycznym. W sprawie abp. Głódzia nie można umyć rąk twierdząc, że prezydent nie ma kompetencji do zdegradowania arcybiskupa. Prezydent nie jest pozbawiony inicjatywy legislacyjnej – mówi generał broni rezerwy Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, prezes fundacji STRATPOINTS, doradca Polski 2050 Szymona Hołowni.