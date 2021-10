Frekwencja na meczach Lechii Gdańsk w sezonie 2021/2022. Legia Warszawa dopalaczem, jeśli chodzi o liczby widzów na trybunach

To, że jeden z najlepszych piłkarzy świata nie ma czasu na uważne śledzenie wydarzeń w PKO Ekstraklasie, jest w pełni zrozumiałe. Robert Lewandowski jest profesjonalistą, który skupia się na grze w Bayernie Monachium na kilku frontach, a także na reprezentacji Polski. Lider naszej drużyny narodowej zwraca uwagę na fakt, że zbyt szybko niektórzy piłkarze z naszej ligi są wciągani na międzynarodowy poziom, na którym sobie nie radzą. Nie imponują regularnością, która na Zachodzie jest wyznacznikiem osiągnięcia statusu profesjonalisty.

- Nie należę do typu ludzi, którzy oglądają dużo meczów, bo sam ich dużo gram. Jak już jestem w niedzielę w domu, to nie chcę poświęcać półtorej godziny na mecz, tylko wolę to spożytkować z rodziną. Często wyjeżdżamy i z tego to wynika. Może i czasami bym chciał, ale te priorytety u mnie są inne - wyjaśnia Robert Lewandowski.