Freiburg - Bayern Monachium NA ŻYWO 15.05.2021 r. "Lewy" pobije rekord? Gdzie oglądać transmisję TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Bayern ma już pewne mistrzostwo Niemiec, ale teraz gra się toczy o to, aby Robert Lewandowski pobił rekord słynnego Gerda Muellera, który wynosi 40 bramek.

"Lewy" w tym sezonie strzelił już 39 goli, więc do wyrównania rekordu brakuje mu jednego gola, a dwóch do ustanowienia nowego. Robert jest w świetnej formie, w poprzednim meczu strzelił trzy gole. Z pewnością jest w stanie już w najbliższym spotkaniu przejść do historii.

Freiburg - Bayern Monachium, Bundesliga. Kursy, typy bukmacherów

Freiburg: 8,45

Remis: 5,75

Bayern Monachium: 1,32

Freiburg - Bayern Monachium, Bundesliga

Mecz: Freiburg - Bayern Monachium

Data meczu: 15.05.2021 (sobota)

Transmisja: Eleven Sports 1

Godzina: 15:30

