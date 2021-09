Frank Imhoff, prezydent parlamentu bremeńskiego poucza: Polska powinna się dostosować do wyroków TSUE

Według szefa bremeńskiego parlamentu Polska powinna dostosować się do wyroków TSUE i respektować prawo Unii Europejskiej.

- Jestem przekonany, że jako gdańscy radni zgadzacie się z tym. Wspólne zasady przyczyniły się do zacieśnienia relacji między narodami, doprowadziły do pokoju i gwarantowały nam go przez dziesięciolecia. Jeżeli wsłuchamy się w narrację polskiego rządu, który sprzeciwia się wyrokowi TSUE, to w całej Unii Europejskiej musimy się temu przeciwstawić. Przeciwstawić się dla dobra Europy i dobra demokracji - akcentował kwestię praworządności Frank Imhoff.