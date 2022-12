Francja - Maroko NA ŻYWO 14.12.2022 r. MŚ 2022. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja, kursy bukmacherów

Francja - Maroko NA ŻYWO 14.12.2022 r.

Francja - Maroko, MŚ 2022, 14.12.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Francja - Maroko, MŚ 2022, 14.12.2022: Ostatnia przeszkoda do finału dla obrońców tytułu

Francuzi dobrze prezentują się na mundialu w Katarze, są poukładani i wiedzą, co chcą osiągnąć. Mają siłę w ofensywie w postaci Kyliana Mbappe oraz Oliviera Giroud, a kibice wierzą, że ci piłkarze wprowadzą reprezentację Trójkolorowych do wielkiego finału. O finale marzy też drużyna Maroka. Do niedawna były to wyłącznie szalone marzenia, ale dziś drużyna z Afryki jest rewelacją mundialu, wyrzuciła z turnieju zespoły Belgii, Hiszpanii oraz Portugalii i chce w meczu z Francją sprawić kolejną sensację i wywalczyć sobie prawo gry w finale o tytuł mistrzów świata.