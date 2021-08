Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Prezesi polskich portów rozmawiali o energetyce wiatrowej

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście

Porty morskie w Polsce, poszukując nowych perspektyw rozwoju, wpisują coraz wyraźniej wykorzystanie własnych terenów na inwestycje offshore. Energetyka wiatrowa w Polsce ma szansę rozwinąć się jak nigdy dotąd dzięki wykorzystaniu potencjału Morza Bałtyckiego. Polski offshore to wieloletni proces, którego beneficjentami będą wszystkie porty, niezależnie od tego, czy są duże, czy mniejsze. Jak podkreślał Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, plany portów w województwie zachodniopomorskim są bardzo ambitne. Zarząd zamierza w ciągu kilku lat dorównać swoją ofertą do portów w Trójmieście.

– Inwestycje, które prowadzimy, kompletnie zmienią funkcjonowanie portów w Szczecinie i w Świnoujściu – mówił Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma firmami, jeżeli chodzi o inwestycje offshore. Jeżeli zajdzie taka potrzeba i będzie trzeba taki terminal w Świnoujściu zbudować, jesteśmy na to gotowi. Port powinien być dla klientów, chcemy zrobić wszystko, aby klienci czuli się pewnie. Wszystkie projekty, które realizujemy, robimy po to, aby klient czuł, że ma do czynienia z firmą przewidywalną i stabilną. W ciągu kilku lat chcemy dorównać swoją ofertą do portów trójmiejskich.