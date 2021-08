Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Premier Mateusz Morawiecki: - Polska powróciła na tory szybkiego wzrostu gospodarczego

Jak podkreślał premier Matuesz Morawiecki, prócz oprócz informacji o PKB, wzroście zatrudnienia, eksporcie, inwestycjach, poziomie konsumpcji, przygląda się bacznie jednemu współczynnikowi. - Jest to wzrost wynagrodzeń Polaków. To jest ten współczynnik, który interesuje mnie najbardziej, bo u źródeł naszego programu jest człowiek - mówił.

- To jest polityka społeczno-gospodarcza – coś, co w niedawnych czasach było traktowane odrębnie. Obowiązywało hasło, że najlepsza polityka społeczno-gospodarcza, to brak takiej polityki. To błąd, bo z owoców pracy i owoców wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy Polacy. Dzięki temu idea solidarności, którą także tu widzę, będzie wyznacznikiem naszej polityki gospodarczej - zaznaczał premier Mateusz Morawiecki.