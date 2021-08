Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Eksperci, ekonomiści, przedsiębiorcy, ale też politycy dyskutują o najważniejszych zagadnieniach ekonomicznych

Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada zintegrowanie ze sobą węzła lotniczego i kolejowego, które będą spójne z układem sieci drogowej. Inwestycja ma być zlokalizowana pomiędzy Warszawą a Łodzią.

– Powstanie CPK oznacza znaczącą poprawę warunków życia w kraju, to będzie skok, jakiego wcześniej w Polsce nie było. I właśnie ten fakt jest gwarancją tego, że ten projekt będzie kontynuowany. Dlatego powinniśmy odłożyć retorykę polityczną. Wielkim sukcesem będzie to, jeśli my wszyscy spojrzymy na to, że projekt jest realizowany, a nie na to, kto go realizuje – stwierdził Michał Szaniawski, dyrektor biura strategii i analiz programu w CPK.