Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Czy damy radę zatrzymać niż demograficzny? Eksperci twierdzą, że to trudne wyzwanie

Czy z roku na rok zmniejszająca się liczba Polaków to nieodwracalny proces? Czy możemy jeszcze temu zapobiec? O tym, czy jest to możliwie, jak to zrobić i dlaczego jest to aż tak ważne - o tym m.in. rozmawiali eksperci na jednym z paneli na Forum Wizja Rozwoju.

- Polska stawia na rodzinę, to nie tylko hasła - podkreślała Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej. - Tworzymy dobry klimat wokół polskiej rodziny. Prowadzimy szereg programów pomagających i inwestujących w rodzinę. Jednak idziemy dalej i proponujemy kolejne rozwiązania. Nasze analizy pokazały, że program 500+ spełnił swoje działanie. Mamy przygotowaną Strategię Demograficzną 2040. Włączymy do naszych działań organizacje pozarządowe, dbamy również o politykę mieszkaniową. Już niedługo zagwarantujemy wkład własny dla młodych. Proponujemy szereg rozwiązań zarówno dla mamy jak i ojca. Mamy szereg propozycji, o których będziemy rozmawiać z pracodawcami i pracownikami. Chcemy m.in. aby koszt opieki żłobkowej był dla rodziny jak najniższy. Najważniejsze jest to, aby prowadzić stabilną i rzetelną politykę rodzinną.