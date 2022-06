Forum Wizja Rozwoju. Czy kawernowe magazyny wodoru mogą przynieść Polsce korzyści?

Kawernowe magazyny wodoru w Polsce mogą przynieść wiele korzyści. Taki magazyn może m.in. pełnić funkcje bufora w przemyśle petrochemicznym, magazynu energii, a także elementu gospodarki wodorowej. Kawerny solne to wyrobiska górnicze o bardzo dużych objętościach, wybudowane w złożach soli kamiennej. Właśnie ze względu na najlepsze właściwości soli – przede wszystkim jej gazoszczelności oraz obojętności względem wodoru.

- Magazynowanie wodoru może odegrać istotną rolę w transformacji energetycznej — podkreślał Paweł Wilkosz, dyrektor Departamentu Geologii i Utrzymania Ruchu w Gas Storage Poland Sp. z o.o. - Jednym z takich sposobów wielkoskalowego magazynowania wodoru jest magazynowanie geologiczne, czyli np. kawernowe bardzo powszechne na całym świecie. Można je budować tam, gdzie występują złoża soli kamiennej. Polska posiada takie złoża. Takie magazyny już u nas powstały. Możemy je zapełniać i opróżniać wielocyklowo. W kawernach solnych możemy przechowywać wodór krótko, średnio i długoterminowo. Mogą to być dni, miesiące i lata. Co ważne w takim magazynie nie występują praktycznie żadne ubytki, okres przydatności jednej kawerny to około 50 lat. Kolejną zaletą jest bardzo duża moc zatłaczania i odbioru. To ogromne obiekty zmagazynowane głęboko pod ziemią, które zapewniają substancji bezpieczeństwo.