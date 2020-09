Forum Obywatelskie i "Solidarność na nowe czasy". Uroczyste obchody 40-lecia Porozumień Sierpniowych w Gdańsku

Kiedy były prezydent Lech Wałęsa wszedł na scenę, zgromadzeni w audytorium wstali i zaczęli skandować: Lechu, Lechu. Oklaskami zareagowali na jego słowa:

"Ja nawet dziś się zastanawiam, że nam się to naprawdę udało. To jest największe zwycięstwo w dziejach Polski. Nie tylko pokonaliśmy nieprzyjaciół, ale my ich jeszcze przekonaliśmy, żeby zostali przyjaciółmi w naszym domu. Nigdy w historii coś takiego się nie zdarzyło".