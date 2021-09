Fortuna Puchar Polski. Powiśle Dzierzgoń dzielnie walczyło, ale to Garbarnia Kraków jest w kolejnej rundzie Rafał Rusiecki

Garbarnia Kraków wywalczyła awans do 1/32 finału Pucharu Polski na boisku Powiśla Dzierzgoń Twitter/Garbarnia Kraków

Występujące w klasie okręgowej Powiśle Dzierzgoń mogło, a grająca w II lidze Garbarnia Kraków musiała awansować do 1/16 finału Fortuny Pucharu Polski. W środowe popołudnie na stadionie w Dzierzgoniu sensacji nie było i to przyjezdni cieszyli się z promocji do kolejnego etapu rozgrywek.