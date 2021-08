Fortuna Puchar Polski. Pomorskie drużyny poznały rywali w I rundzie. Lechia Gdańsk znowu zagra z Jagiellonią Białystok

Lechia Gdańsk o awans do 1/16 finału powalczą w Białymstoku z Jagiellonią. To trudne losowanie dla biało-zielonych i powtórka finału z 2019 roku, kiedy Lechia wygrała 1:0 po zwycięskim trafieniu Artura Sobiecha na wagę zdobycia trofeum. Co ciekawe, znowu do rywalizacji staną ci sami trenerzy, którzy prowadzili swoje drużyny podczas pamiętnego finału. Trenerem Lechii nadal jest Piotr Stokowiec, a do "Jagi" wrócił Ireneusz Mamrot. Oba zespoły zmierzyły się w Białymstoku na inaugurację nowego sezonu w PKO Ekstraklasie, a mecz zakończył się remisem 1:1. Gola dla Lechii strzelił Łukasz Zwoliński. Teraz będzie musiało zapaść rozstrzygnięcie. Emocji nie zabraknie, bo Lechia i Jagiellonia regularnie rywalizują w rozgrywkach o Puchar Polski. W sezonie 2009/10 biało-zieloni przegrali dwumecz w półfinale, a w kolejnym sezonie zrewanżowali się w ćwierćfinale eliminując "Jagę" po dwóch remisach. Sezon 2012/13 to kolejna pucharowa rywalizacja w Białymstoku i tym razem Lechia odpadła w 1/8 finału po rzutach karnych. Wreszcie w sezonie 2013/14 dwumecz w ćwierćfinale przyniósł porażkę biało-zielonym, a trenerem Jagiellonii był wówczas... Piotr Stokowiec.