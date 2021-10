Fortuna Puchar Polski. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk nie mogą narzekać na losowanie. Drużyny z Trójmiasta faworytami meczów wyjazdowych

Z grona pomorskich zespołów w Fortuna Pucharze Polski zostały tylko zespoły Lechii Gdańsk z PKO Ekstraklasy i Arki Gdynia z Fortuna 1. Ligi. Z rozgrywkami pożegnały się zespoły Chojniczanki oraz Powiśla Dzierzgoń.

Trójmiejskie drużyny zagrają na wyjazdach, ale przystąpią do meczów w roli faworytów i powinny awansować do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Arka Gdynia trafiła na Lechię, ale derbów nie będzie. Żółto-niebiescy wybiorą się bowiem na mecz do Zielonej Góry. Arka w 1/32 finału pokonała na wyjeździe GKS Bełchatów 5:0, a Lechia ograła także na boisku rywala Orlęta Radzyń Podlaski 3:2. Lechia to dwunasty zespół trzeciej ligi grupy trzeciej.

Z rywalem z tego samego poziomu rozgrywkowego zmierzy się Lechia Gdańsk. Biało-zieloni o awans do kolejnej rundy powalczą ze Świtem w Nowym Dworze Mazowieckim. Rywal to piąta drużyna grająca w grupie drugiej trzeciej ligi. Lechia w poprzedniej rundzie wyeliminowała Jagiellonię po zwycięstwie w Białymstoku 3:1, a Świt pokonał u siebie - po dogrywce - Rekord Bielsko-Biała 4:3.