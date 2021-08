Fortuna 1. Liga. Wicelider sprawdzi dyspozycję Arki Gdynia. Prestiżowe starcie z Widzewem Łódź [18.08.2021]

Te fakty jasno pokazują, w kim należy dziś upatrywać faworyta. Arka Gdynia po raz pierwszy zmierzy się w tym sezonie z zespołem silniejszym od niej kadrowo, organizacyjnie i finansowo, a dodatkowo – jak się wydaje – póki co lepiej przygotowanym do rozgrywek. Urok piłki nożnej polega jednak na tym, że faworyt nie zawsze wygrywa. Żółto-niebiescy, jeśli ich deklaracje dotyczące walki o awans do ekstraklasy składane były na poważnie, szczególnie w spotkaniach u siebie muszą walczyć o zwycięstwo z każdym rywalem. Z Olimpijskiej 5 dawniej przy okazji ligowych bojów wyjeżdżały pokonane nawet krajowe potęgi, jak Legia Warszawa i Lech Poznań. Najwyższy więc czas, aby nawiązać do chwil, kiedy Stadion Miejski w Gdyni nazywany był przez rywali twierdzą i przestać rozdawać punkty konkurentom na własnym terenie i na oczach swoich kibiców.