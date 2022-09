Fortuna 1. Liga. Typujemy skład Arki Gdynia na mecz z Chrobrym Głogów. Żółto-niebiescy w przypadku zwycięstwa zostaną liderem tabeli! Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. Piłkarze Arki Gdynia jutro, w piątek 16 września, podejmą o godz. 18 Chrobrego Głogów. Z tym rywalem żółto-niebiescy mają rachunki do wyrównania, gdyż to właśnie zespół z Dolnego Śląska wyeliminował ich w ubiegłym sezonie z baraży o ekstraklasę. Jeśli podopieczni Ryszarda Tarasiewicza jutro zwyciężą, to co najmniej do soboty wieczora i spotkania Wisły Kraków z Ruchem Chorzów, zostaną nowym liderem Fortuna 1. Ligi. Typujemy podstawową jedenastkę Arki Gdynia na mecz z Chrobrym Głogów.