Fortuna 1. Liga. Typujemy podstawową jedenastkę Arki Gdynia na mecz z Sandecją. Będzie awans? Szymon Szadurski

Fortuna 1. Liga. W niedzielę, 22 maja o godz. 12:40, piłkarze Arki Gdynia zmierzą się u siebie z Sandecją. Może być to mecz, który zapewni żółto-niebieskim bezpośredni awans do ekstraklasy. Dlatego też na trybunach przy ul. Olimpijskiej 5 zapowiada się pokaźna frekwencja. Jeśli Arka Gdynia wywalczy korzystny wynik, a Widzew Łódź potknie się w równocześnie rozgrywanym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, to żółto-niebiescy powrócą do elity. Którym piłkarzom w tym arcyważnym spotkaniu zaufa trener Ryszard Tarasiewicz? Typujemy podstawową jedenastkę Arki Gdynia na spotkanie z Sandecją.