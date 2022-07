Fortuna 1. Liga. Triumf Arki Gdynia nad Podbeskidziem na inaugurację! Metamorfoza żółto-niebieskich w drugiej połowie i zwycięski gol

Ryszard Tarasiewicz, trener Arki Gdynia, do podstawowego składu desygnował trzech piłkarzy, pozyskanych w przerwie letniej. Dla Janusza Gola i Bartosza Rymaniaka były to debiuty w żółto-niebieskich barwach. Z kolei Przemysław Stolc powrócił do Arki Gdynia, w której występował już dawniej, nawet w ekstraklasie.

Dużym zaskoczeniem była obecność w podstawowym składzie na lewym skrzydle 18-letniego Marcela Predenkiewicza, wicemistrza Polski juniorów z zeszłego sezonu. Także dla niego był to debiut w pierwszej drużynie Arki. Na boisku próżno było szukać niestety Huberta Adamczyka. Lider Arki Gdynia w minionych rozgrywkach przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała doznał kontuzji.

Żółto-niebiescy według notowań bukmacherów nie byli faworytem dzisiejszego spotkania. W pierwszej połowie potwierdziło się to na boisku. Podbeskidzie dominowało, częściej utrzymywało się przy piłce i stwarzało zagrożenie pod bramką Kacpra Krzepisza. Już w 14 minucie gry Maksymilian Sitek trafił w słupek. Gdyby jego atomowy strzał był bardziej celny, to Kacper Krzepisz nie miałby najmniejszych szans na skuteczna obronę.