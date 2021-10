Fortuna 1. Liga. Szlagier w Gdyni. Arka zmierzy się z wiceliderem, Koroną Kielce. "Trzy punkty trzeba wybiegać i wyszarpać" [8.10.2021]

Podopieczni trenera Dariusza Marca przystępują do tego pojedynku po trzech zwycięstwach z rzędu. Żółto-niebiescy w zmaganiach w lidze, a także w Pucharze Polski, strzelili w tych starciach dwanaście goli, sami tracąc tylko jednego. Taka dyspozycja Arki Gdynia w końcu predysponuje zespół do zapowiadanej od początku sezonu walki o awans do ekstraklasy.

Jednak tym razem żółto-niebiescy muszą potwierdzić swoje aspiracje w starciu z rywalem znajdującym się od nich wyżej w tabeli i jednym z głównych faworytów do awansu do elity. W przypadku zwycięstwa, mimo mało udanego początku sezonu, podopieczni trenera Dariusza Marca zbliżą się do Korony Kielce na odległość tylko dwóch punktów.