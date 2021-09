Fortuna 1. Liga. Oficjalny skład Arki Gdynia na mecz z GKS-em Katowice. Jest roszada w składzie! [16.09.2021] red

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia dziś 16.09.2021 r. o godz. 18 rozpocznie na wyjeździe pojedynek z GKS-em Katowice. Jeśli żółto-niebieskim uda się pokonać przeciwnika z Górnego Śląska, podopieczni trenera Dariusza Marca awansują do pierwszej szóstki w tabeli Fortuna 1. Ligi, co wraz z końcem sezonu gwarantuje udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przedstawiamy podstawową jedenastkę Arki Gdynia, która powalczy dziś w Katowicach o zwycięstwo!