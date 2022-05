Fortuna 1. Liga. Młodzieżowcy Arki Gdynia zarobili dla klubu ponad milion złotych. Jak to się stało?

Arka Gdynia zajęła w zakończonym już sezonie zasadniczym rozgrywek na zapleczu ekstraklasy nie tylko trzecie miejsce w ligowej tabeli, ale także identyczną lokatę w klasyfikacji Pro Junior System.

Wiąże się to z dość przyjemną gratyfikacją dla klubu w wysokości 1,1 miliona złotych, jaką wypłaci Polski Związek Piłki Nożnej. Więcej pieniędzy od Arki Gdynia otrzymają jedynie Skra Częstochowa i Chrobry Głogów. Wypłaty za punkty zdobyte w Pro Junior System w Fortuna 1. Lidze w sezonie 2021/2022 przedstawiają się ostatecznie następująco: Skra Częstochowa, 8517 punktów, 1,6 mln zł,

Chrobry Głogów, 6903 punkty, 1,3 mln zł,

Arka Gdynia, 6520 punktów, 1,1 mln zł ,

, Odra Opole, 6392 punkty, 800 tys. zł,

Stomil Olsztyn, 5658 punktów, 600 tys. zł,

GKS Katowice, 5599 punktów, 400 tys. zł,

Korona Kielce, 4541 punktów, 200 tys. zł.

Zasady zostały w tym sezonie zmodyfikowane w taki sposób, że w klasyfikacji Pro Junior System uwzględnieni zostali tylko młodzieżowcy, którzy rozegrali w sezonie co najmniej dziesięć ligowych meczów i spędzili na boisku łącznie minimum 450 minut. W przypadku Arki Gdynia było to trzech zawodników: 20-letni Maciej Rosołek oraz dwaj jego rówieśnicy, Mateusz Stępień i Olaf Kobacki. W żółto-niebieskich barwach pojawiali się też oczywiście inni młodzieżowcy, jak Kacper Skóra, czy Jakub Wilczyński, wypożyczony następnie do Hutnika Kraków. Daleko im było jednak do wypełnienia limitu dziesięciu meczów i 450 minut na boisku. Natomiast bilans występów Macieja Rosołka, Mateusza Stępnia i Olafa Kobackiego w zakończonym sezonie Fortuna 1. Ligi prezentuje się następująco:

Maciej Rosołek 12 spotkań, 869 minut,

Mateusz Stępień 29 spotkań, 1707 minut,

Olaf Kobacki, 25 spotkań, 1862 minuty. Warto dodać, że ci młodzieżowcy nie tylko spędzali na boisku sporo czasu, ale zapisali się także w punktacji kanadyjskiej. Najbardziej okazałe są w tym względzie dokonania Olafa Kobackiego, autora sześciu goli i czterech asyst. Z kolei Mateusz Stępień ani razu nie trafił do siatki rywali, natomiast aż sześciokrotnie jego podania otwierały kolegom z zespołu drogę do bramki.

Najbardziej mizernie wygląda dorobek Macieja Rosołka. Napastnik, który w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 był w wyśmienitej formie, trafiając dla Arki Gdynia w lidze i pucharach aż czternaście razy, po ponownym wypożyczeniu z Legii Warszawa niestety mocno obniżył loty. Przed przerwą zimową tylko raz skierował piłkę do siatki i dorzucił do tego dorobku dwie asysty. Prezentowana przez niego dyspozycja spowodowała, że wypożyczenie tego napastnika zostało skrócone i powrócił on do stolicy. Co ciekawe, zaczął następnie dość regularnie występować i nieźle prezentować się w Legii, znacznie silniejszej kadrowo od Arki. W klasyfikacji Pro Junior System Maciej Rosołek jednak dość wydatnie pomógł żółto-niebieskim zająć miejsce na podium.

Trwa głosowanie... Który młodzieżowiec Arki Gdynia prezentował najwyższą formę w zakończonej, zasadniczej części sezonu Fortuna 1. Ligi? Olaf Kobacki Mateusz Stępień Maciej Rosołek inny zawodnik

Zawodnicy Arki Gdynia, w tym jej podstawowi młodzieżowcy, już dziś o godz. 20:45 u siebie rozegrają z Chrobrym Głogów pierwszy półfinałowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy. Jeśli pokonają tego rywala, a następnie w najbliższą niedzielę także o godz. 20:45 przy ul. Olimpijskiej 5 uporają się z lepszym zespołem z pary Korona Kielce - Odra Opole, powrócą do piłkarskiej elity po dwóch sezonach, spędzonych w pierwszej lidze. Wywalczona nagroda w klasyfikacji Pro Junior System pokryje wówczas ponad dwie trzecie premii, jaką sztab szkoleniowy i piłkarze otrzymają do podziału za awans. Gratyfikacja taka wynieść ma 1,5 miliona złotych.

