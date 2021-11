Fortuna 1. Liga. Koszmar Arki Gdynia trwa! Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza po słabym meczu przegrywają w Głogowie

Ryszard Tarasiewicz przed meczem dokonał wielu zmian, wymienił łącznie aż 6 piłkarzy. Zespół Arki wyglądał inaczej, niż jeszcze tydzień temu, jednak jak tłumaczył trener Arki, spowodowane było to kilkoma kontuzjami w drużynie. Do składu wrócił m.in. Karol Czubak, najlepszy w tym sezonie, obok Huberta Adamczyka, strzelec Arki. Nastroje na początku meczu były wyraźnie bojowe, Arka raz po raz zapędzała się w pole karne Chrobrego i chociaż szukała wolnych przestrzeni do dośrodkowań, zespół Ivana Djurdjevicia był bardzo dobrze zorganizowany w defensywie. Pierwsze kilkanaście minut minęło obydwu zespołom na walce bark w bark, kibice na stadionie i przed telewizorami nie uświadczyli ani jednego strzału, choćby niecelnego. Dopiero w 18 minucie meczu zrobiło się groźnie przed bramką Arki, Dominik Piła z ostrego kąta uderzył na bramkę Daniela Kajzera, który zaliczył pierwszą udaną interwencję. Ataki Arki natomiast na niewiele się zdawały, pola karnego Chrobrego broniło momentami nawet 7 piłkarzy. W 26 minucie groźnie zrobiło się w polu karnym Chrobrego po ciekawym rozegraniu rzutu rożnego przez Arkę, jednak strzał Kobackiego został zablokowany. W 30 minucie Damian Kajzer przepuścił płaskie dośrodkowanie i gdyby nie przytomna reakcja gdyńskich obrońców, gospodarze mieliby pustą drogę do bramki. Pozytywów w pierwszej połowie mogliśmy się doszukać w grze Mateusza Stępnia, który swoim balansem ciała i rajdami po lewej stronie boiska sprawiał gospodarzom najwięcej kłopotów. Zespołowi Arki, było to wyraźnie widać, doskwierał brak Huberta Adamczyka. Do groźnej dla zdrowia sytuacji doszło tuż pod koniec pierwszej połowy. Mavroudis Bougaidis wślizgiem dosłownie wjechał w Mateusza Stępnia, kolano młodego Arkowca zostało bezpardonowo zaatakowane przez Greka, Stępień zwijał się z bólu i zmuszony był opuścić plac gry. Jednak ku zdziwieniu widzów, jedyną osobą ukaraną za ten brutalny atak był... członek sztabu szkoleniowego żółto-niebieskich, który w żołnierskich słowach wyraził swoje niezadowolenie z tak agresywnej i niebezpiecznej gry. Sędzia bowiem nie zdecydował się pokazać karki Bougaidisowi za to, że w sekundę zakończył występ młodego Polaka.