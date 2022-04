Fortuna 1. Liga. Ilu punktów potrzebuje do końca sezonu Arka Gdynia, aby przypieczętować bezpośredni awans do ekstraklasy?

Fortuna 1. Liga. Kto jest faworytem w wyścigu o powrót do elity?

Realnie rzecz oceniając, na bezpośredni awans do ekstraklasy z dwóch pierwszych miejsc w tabeli liczyć mogą obecnie już tylko cztery zespoły. Są to Miedź Legnica, Arka Gdynia, Widzew Łódź i Korona Kielce. Oczywiście czysto teoretycznie można jeszcze zakładać, że piąty w tabeli Chrobry Głogów, tracący do wicelidera z Gdyni jedenaście punktów, wygra wszystkie spotkania do końca sezonu i przy jednoczesnym komplecie porażek żółto-niebieskich oraz katastrofalnej końcówce rozgrywek w wykonaniu Widzewa i Korony uzyska bezpośredni awans. Jest to jednak scenariusz tak skrajnie nieprawdopodobny, że nikt o zdrowych zmysłach nie bierze go pod uwagę.

Natomiast z czterech zespołów, realnie walczących o ekstraklasę, w zdecydowanie najlepszym położeniu jest lider z Legnicy. Zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego zgromadził w tabeli 65 punktów. Wyprzedza o osiem oczek Arkę Gdynia i o dziewięć Widzewa. Oznacza to, że do końca rozgrywek Miedzi potrzebne są zaledwie cztery punkty, aby mieć gwarancję, iż ekipa ta nie zostanie zepchnięta na trzecie miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę, że zespół z Legnicy zdobywa po przerwie zimowej średnio 2,1 punktów na mecz, „przyklepanie” awansu w czterech ostatnich kolejkach, pozostających do końca sezonu, nie powinno stanowić dla piłkarzy z Dolnego Śląska większego problemu.