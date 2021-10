Fortuna 1. Liga. Efektowne zwycięstwo Arki Gdynia w Jastrzębiu-Zdroju [4.10.2021]

Żółto-niebiescy przystępowali do dzisiejszego pojedynku po dwóch wygranych, z Puszczą Niepołomice w lidze i GKS-em Bełchatów w Pucharze Polski. Arkowcy koniecznie chcieli przedłużyć serię zwycięstw i dzięki temu awansować do pierwszej szóstki w tabeli Fortuna 1. Ligi.

Do składu żółto-niebieskich po wyleczeniu kontuzji powrócił Olaf Kobacki. W podstawowej jedenastce zabrakło natomiast Artura Siemaszki, który w ostatnim, pucharowym pojedynku przeciwko GKS-owi Bełchatów ustrzelił hat-tricka.

Arka Gdyni była faworytem dzisiejszego meczu i od pierwszego gwizdka sędziego przeważała na boisku. Jednak dopiero w 36 minucie spotkania żółto-niebiescy zdołali udokumentować to golem. Maciej Rosołek nie miał najmniejszego problemu, aby sfinalizować celnym uderzeniem podanie od Olafa Kobackiego.

Żółto-niebiescy podwyższyli wynik już pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Tym razem strzelec pierwszej bramki, Maciej Rosołek, popisał się asystą do Karola Czubaka. Napastnikowi Arki Gdynia nie pozostało nic innego, jak tylko umieścić piłkę w pustej bramce.