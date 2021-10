Fortuna 1. Liga. Czas wyrównać rachunki z ŁKS-em. Arka Gdynia zagra dziś w Łodzi [17.10.2021]

Arka Gdynia i Łódzki Klub Sportowy zaliczane były przed rozpoczęciem sezonu do grona kilku klubów, mających powalczyć o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Na razie jednak wyniki na boisku obu drużyn nie do końca potwierdzają takie, mocarstwowe ambicje.

Zarówno Arka, jak i ŁKS, doznały już czterech porażek w trwającej rundzie jesiennej. W konsekwencji daleko im jest do dwóch pierwszych miejsc w tabeli. Żółto-niebiescy zajmują aktualnie szóstą lokatę w ligowej stawce. ŁKS zadomowił się jeszcze niżej, na ósmym miejscu. Łodzianie tracą do Arki trzy punkty, ale mają też jeden mecz rozegrany mniej. W przypadku odniesienia dziś zwycięstwa dogonią więc żółto-niebieskich.