Fortuna 1. Liga. Czas na pierwszy z dwóch kroków w kierunku ekstraklasy. Dziś Arka Gdynia gra z Chrobrym Głogów

Gdynianie są wyjątkowo zmobilizowani, aby przy głośnym dopingu własnej publiczności wygrać to starcie i dać sobie szansę na zrealizowanie celu sportowego, wyznaczonego drużynie przed sezonem. Arka jest po przerwie zimowej najlepiej punktującym zespołem w pierwszej lidze, więc każde inne rozstrzygnięcie, niż zwycięstwo nad Chrobrym Głogów, będzie wyjątkowo przykrą niespodzianką.

- W ostatnich czternastu meczach zdobyliśmy 32 punkty - mówi Ryszard Tarasiewicz, trener żółto-niebieskich. - Uświadamia to, że zawodnicy są w dobrej dyspozycji. Przed meczem z Chrobrym Głogów nie powinniśmy więc zadawać sobie zbyt wielu pytań. Stawka spotkania jest znana. Korzystny, końcowy wynik, może być uzyskany tylko na skutek dobrej gry zespołu. Jak do tej pory prezentowaliśmy się, jak należy, więc do meczu z Chrobrym przystępujemy z dużym optymizmem. Jesteśmy zdeterminowani, aby to spotkanie wygrać i w niedzielę przystąpić do decydującego pojedynku w kontekście naszego awansu do ekstraklasy.