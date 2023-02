Fortuna 1. Liga. Arkę Gdynia w Niepołomicach urządza tylko zwycięstwo. Typujemy podstawową jedenastkę gdynian na mecz z Sandecją

Arka Gdynia - Sandecja. W jakim składzie zagrają żółto-niebiescy? 26.02.2023

Mecz rozegrany zostanie w Niepołomicach. To dlatego, że stadion Sandecji w Nowym Sączu nie spełnia wymogów licencyjnych, określonych dla obiektów w Fortuna 1. Lidze.

Dla podopiecznych Hermesa jutrzejsze starcie to ostatni już dzwonek, aby potwierdzić deklarowane od początku sezonu aspiracje i włączyć się jeszcze do walki o bezpośredni awans do ekstraklasy. Po wpadce, jaką arkowcy zanotowali przed tygodniem u siebie w pojedynku z Wisłą Kraków, ulegając „Białej Gwieździe” 1:3 mimo prowadzenia po pierwszej połowie, margines błędów definitywnie się wyczerpał.