Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec. Bez bramek przy ul. Olimpijskiej i konkretów w ofensywie żółto-niebieskich

Ryszard Tarasiewicz, trener Arki Gdynia, po zwycięstwie w ostatnią niedzielę na wyjeździe nad Podbeskidziem Bielsko-Biała w inauguracyjnej kolejce Fortuna 1. Ligi, postanowił postawić na niemal identyczną, wyjściową jedenastkę. Jedyną rotacją był powrót po wyleczeniu urazu Huberta Adamczyka, który zastąpił w podstawowym składzie Marcela Predenkiewicza.

Żółto-niebiescy byli faworytem dzisiejszego meczu, jednak w pierwszej połowie spotkania nie zachwycili. Arkowcom trzeba przyznać, że mieli optyczną przewagę, częściej utrzymywali się przy piłce i nie dopuszczali Zagłębia Sosnowiec do sytuacji we własnym polu karnym. Natomiast w ofensywie prezentowali się blado. Zaledwie jeden groźny, celny strzał Kacpra Skóry po dograniu Christiana Alemana to było zbyt mało, aby pokonać przed przerwą doświadczonego Michała Gliwę.